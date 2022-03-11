"Моя мама и моя сестра приютили в своем доме в Киеве две семьи, которые были вынуждены бежать из соседнего города Буча – они были в ужасном состоянии. Они друзья моей сестры и пять дней жили под землей в подвале.

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Гуманитарные коридоры атаковали русские солдаты. Если бы мама с сестрой попытались уйти, я думаю, что это было бы опаснее для них. В Буче нет еды, нет электричества. В той местности были страшные бомбардировки. Я хорошо знаю эти города, я в молодости ездил в Бучу тренироваться. Они были полностью разрушены. Уцелевших домов практически не осталось. Это ужасно", – сказал Шевченко в комментарии SkySports.

Напомним, легендарный украинец пытается использовать малейшую возможность, чтобы мир услышал о преступлениях России. В частности, он выходил на митинг в поддержку Украины в Лондоне, записал видеообращение к итальянцам, которое включили на табло Сан-Сиро перед дерби между Миланом и Интером, организовал вместе с Красным Крестом и Миланом сбор средств для соотечественников.

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