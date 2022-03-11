"Две недели назад Россия начала войну против моей страны. В последние несколько дней ситуация ухудшилась. Они убивают сотни невинных детей.

Милан запустил масштабную кампанию помощи Украине – Шевченко присоединился

Хочу вам рассказать историю о 6-летней Татьяне из Мариуполя. Она скончалась от обезвоживания, как и ее мама. Дети заслуживают спокойствия и жизни. Сохраните Украину и детей", – сказал Шевченко в видеообращении на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, утром 24 февраля российские войска без объявления войны напали на территорию Украины. Захватчики надеялись завоевать нас за несколько дней, но украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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