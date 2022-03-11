"Моя мама та сестра дали притулок у своєму будинку в Києві двом іншим сім'ям, які були змушені втекти з сусіднього міста Буча – вони були у жахливому стані. Вони друзі моєї сестри і п'ять днів жили під землею в підвалі.

"Росія вбиває сотні невинних дітей": Шевченко закликав світ зберегти Україну

Гуманітарні коридори атакували російські солдати. Якби мама з сестрою спробували піти, я думаю, що це було б небезпечніше для них. У Бучі немає їжі, немає електрики. У тій місцевості були страшні бомбардування. Я добре знаю ці міста, я в молодості їздив до Бучі тренуватися. Вони були повністю зруйновані. Вцілілих будівель практично не залишилось. Це жахливо", – сказав Шевченко у коментарі SkySports.

Нагадаємо, легендарний українець намагається використовувати найменшу можливість, аби світ почув про злочини Росії. Зокрема, він виходив на мітинг на підтримку України у Лондоні, записав відеозвернення до італійців, яке увімкнули на табло Сан-Сіро перед дербі між Міланом та Інтером, організував разом з Червоним Хрестом та Міланом збір коштів для співвітчизників тощо.

Росія напала на Україну: екс-форвард російської збірної проривається з правдою про злочини армії Путіна, Тимощук – все