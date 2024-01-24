Матч Мальорка – Жирона состоится сегодня, 22 января, на стадионе "Иберостар" в городе Пальма-де-Мальорка – столице Балеарских островов. Стартовый свисток главного арбитра Хосе Мунуэри Монтеро прозвучит в 20^30 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на MEGOGO.

Ман Сити следит за Довбиком и Цыганковым – Артем в роли преемника Холанда, босс "горожан" был поражен

Мощный матч Цыганкова в 1/8 финала Кубка Короля против Райо Вальекано привел к разгрому за 11 минут, хотя каталонцы потом всё же пропустили один гол. Команда вышла в четвертьфинал, да и в целом подопечные Мичела демонстрируют мощный футбол – кроме недавнего разгрома Севильи, подопечные Мичела отгрузили по 4 гола в ворота Атлетико и Барселоны.

На дворе уже конец января, а Жирона до сих пор держится в лидерах Примеры (пусть и благодаря большему количеству матчей, чем у Реала). Сомнений по поводу прописки в ЛЧ на следующий сезон с каждым туром становится всё меньше, а за лидерами сенсационного коллектива уже стоит очередь из топ-клубов первой величины – в частности, все хотят Довбика и Цыганкова. На этом фоне сложно представить, что каталонцы запнутся на Балеарах, оставшись без полуфинала Кубка Испании.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ БК ФАВБЕТ на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

"Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйся правил (принципів) відповідальної гри".

Действительно, какие проблемы могут возникнуть в матче против 15-й команды Ла Лиги? Мальорка борется за выживание, держась в пяти очках от зоны вылета. Встреча с Жироной в первом круге чемпионата завершилась счётом 5:0 до 57-й минуты – впрочем, расслабившись в последние полчаса, Довбик и Ко пропустили три гола. Против балеарцев следует играть на максимум, иначе могут возникнуть проблемы.

Об этом уже знает Вильярреал, который при заметном игровом преимуществе не смог победить Мальорку в матче предыдущего тура Ла Лиги. Да и у Реала были определённые проблемы с островитянами – дожать их удалось лишь в концовке поединка в Мадриде. Вообще у Хавьера Агирре довольно неплохой состав, а в целом его коллектив отличается неуступчивостью.

Между тем, прекрасная январская Жирона чуть не сгорела Альмерии – команде, которой до сих пор не удалось выиграть хотя бы один матч в Ла Лиге. Это было худшее выступление в сезоне. Вяло выглядели все, а андалусийцы вполне заслуживали на победу. Подопечные Мичела чудом удержали нули. Возможно, аутсайдера недооценили, хотя Альмерия регулярно гоняет лидеров Примеры в хвост и гриву. Даже если это Реал на Бернабеу.

После этого Жирона порвала Райо и Севилью, однако ничью из Альмерии не будут забывать еще долго. Кто знает – возможно, двух очков не хватит для чемпионства? Посмотрим, а пока важно понимать, что даже столь сильная команда способна оступиться на ровном месте. Именно этот факт и создаёт интригу в матче за полуфинал Кубка.

Кадровая ситуация

Сегодня следует ожидать небольшой ротации. Мичел в общем-то выпускает основу даже на Копу, но сейчас и кадровые возможности ограничены, и нагрузку надо дозировать. Так, против Райо Вальекано в 1/8 финала вообще не сыграл Довбик, а Цыганкова стабильно меняют на 60-х минутах – он продолжает набирать форму после травмы.

Больше всего проблем Жирона испытывает в центре обороны. Давид Лопес будет находиться в лазарете ещё 2-3 недели, Хуанпе получил повреждение, а участие Эрика Гарсии находится под сомнением. Вероятно, в центре обороны выйдет 19-летний венгр Якобишвили – центрбек дебютировал с Райо, а в матче против Севильи именно он заменил Хуанпе.

Ориентировочные составы на матч Мальорка – Жирона

Мальорка: Райкович – Вальент, Настасич, Раильо – Санчес, С. Кошта, Морланес, Лато – Дардер, Родригес – Ларин

Жирона: Гассанига – Коуту, Якобишвили, Блинд, Гутьеррес – Мартин, Солис – Цыганков, Порту, Савио – Стуани

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает Жирону фаворитом матча 1/4 финала Кубка Испании. На победу подопечных Мичела в основное время дают 2.13, а на триумф Мальорки – 3.80. Ничья, которая переведёт игру в овертайм, была оценена коэффициентом 3.40.

Специалисты не ожидают слишком результативной встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.26, аналогичный тотал меньше – 1.71.

"Один из лучших послов Украины": испанские СМИ неистовствуют от Довбика – сравнение с суперзвездами и сигнал Джуду