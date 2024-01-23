На поединке 21-го тура чемпионата Испании Жирона – Севилья (5:1) присутствовал знаменитый спортивный директор Манчестер Сити Чики Бегиристайн. Внимание давнего соратника Хосепа Гвардиолы было сосредоточено на четырех игроках Жироны. Это Ян Коуту, Савио, Виктор Цыганков и Артем Довбик, сообщает Cronica Global.

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Игра Жироны принесла Бегиристайну большое наслаждение, а особенно руководителя Ман Сити поразил хет-трик Артема Довбика уже за первые 19 минут матча. В лагере английского гранда считают, что украинец может стать идеальной заменой Эрлингу Холанду на Этихаде. Оба центрфорварда обладают схожими игровыми характеристиками, поэтому Довбик является именно тем профайлом игрока, который вполне устраивает "горожан".

Также действующий победитель ЛЧ следит и за Виктором Цыганковым, который забил один из голов в ворота Севильи. Интерес к "большой четверке" Жироны (Цыганков, Довбик, Коуту и Савио, права на которого принадлежат Труа) проявляет и Барселона, однако Ман Сити имеет большое преимущество над "блаугранас". Как и Жирона, "горожане" принадлежат группе City Football Group, поэтому любой трансфер между этими двумя клубами будет оформить гораздо проще.

Напомним, контракт Довбика с Жироной рассчитан до лета 2028 года. Соглашение Цыганкова действует до лета 2027-го.

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