Матч Мальорка – Жирона відбудеться сьогодні, 22 січня, на стадіоні "Іберостар", що у місті Пальма-де-Мальорка – столиці Балеарських островів. Стартовий свисток головного арбітра Хосе Мунуери Монтеро пролунає о 20:30 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO.

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Потужний матч Циганкова у 1/8 фіналу Кубка Короля проти Райо Вальєкано призвів до розгрому за 11 хвилин, хоча потім каталонці все ж пропустили один гол. Команда вийшла у чвертьфінал, та і загалом підопічні Мічела демонструють потужний футбол – окрім нещодавнього розгрому Севільї, підопічні Мічела відвантажили по 4 голи у ворота Атлетіко й Барселони.

На дворі вже кінець січня, а Жирона досі тримається у лідерах Прімери (нехай і завдяки більшій кількості матчів, ніж у Реала). Сумнівів щодо прописки в ЛЧ на наступний сезон з кожним туром стає все менше, а за лідерами сенсаційного колективу вже стоїть черга з топ-клубів першої величини – зокрема, всі хочуть Довбика і Циганкова. На цьому тлі важко уявити, що каталонці запнуться на Балеарах, залишившись без півфіналу Кубка Іспанії.

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Дійсно, які проблеми можуть виникнути у матчі проти 15-ї команди Ла Ліги? Мальорка бореться за виживання, тримаючись всього у п'яти очках від зони вильоту. Зустріч із Жироною в першому колі чемпіонату завершилась рахунком 5:0 до 57-ї хвилини – втім, розслабившись в останні півгодини, Довбик і Ко пропустили три голи. Проти балеарців необхідно грати на максимум, інакше можуть виникнути проблеми.

Про це вже знає Вільяреал, який за помітної ігрової переваги не зміг перемогти Мальорку в матчі попереднього туру Ла Ліги. Та і Реал мав певні проблеми з острів'янами – дотиснути їх вдалося лише наприкінці поєдинку в Мадриді. Взагалі, у Хав'єра Агірре доволі непоганий склад, а загалом його колектив відзначається непоступливістю.

Між тим, прекрасна січнева Жирона ледь не згоріла Альмерії – команді, якій досі не вдалося виграти бодай один матч у Ла Лізі. То був найгірший виступ у поточному сезоні. Мляво виглядали усі, а андалусійці цілком заслужили на перемогу. Підопічні Мічела дивом втримали нулі. Можливо, аутсайдера недооцінили, хоча Альмерія регулярно ганяє лідерів Прімери в хвіст і гриву. Навіть якщо це Реал на Бернабеу.

Після цього Жирона порвала Райо та Севілью, однак нічию з Альмерію не забуватимуть ще довго. Хто знає – можливо, самих двох очок не вистачить для чемпіонства? Подивимось, а поки важливо розуміти, що навіть така сильна команда здатна оступитись на рівному місці. Саме цей факт і створює інтригу в матчі за півфінал Кубка.

Кадрова ситуація

Сьогодні слід очікувати на невеличку ротацію. Мічел загалом випускає основу навіть на Копу, але зараз і кадрові можливості обмежені, і навантаження необхідно дозувати. Так, проти Райо Вальєкано в 1/8 фіналу взагалі не зіграв Довбик, а Циганкова стабільно змінюють на 60-х хвилинах – він продовжує набирати форму після травми.

Найбільше проблем Жирона має в центрі захисту. Давід Лопес перебуватиме у лазареті ще 2-3 тижні, Хуанпе зазнав пошкодження, а участь Еріка Гарсії у зустрічі перебуває під сумнівом. Ймовірно, у центрі оборони вийде 19-річний угорець Якобішвілі – центрбек дебютував з Райо, а в матчі проти Севільї саме він замінив Хуанпе.

Орієнтовні склади на матч Мальорка – Жирона

Мальорка: Райковіч – Вальєнт, Настасіч, Раільйо – Санчес, С. Кошта, Морланес, Лато – Дардер, Родрігес – Ларін

Жирона: Гассаніга – Коуту, Якобішвілі, Блінд, Гутьєррес – Мартін, Соліс – Циганков, Порту, Савіо – Стуані

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Жирону фаворитом матчу 1/4 фіналу Кубка Іспанії. На перемогу підопічних Мічела в основний час дають 2.13, а на тріумф Мальорки – 3.80. Нічия, яка переведе гру в овертайм, була оцінена коефіцієнтом 3.40.

Фахівці не очікують аж надто результативної зустрічі. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.26, аналогічний тотал менше – 1.71.

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