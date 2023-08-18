Украинец не смог быстро адаптироваться к чемпионату Франции, а с новым тренером провансальцев Марселино второго шанса и не будет. Марсель решил отпустить Руслана Малиновского в другую команду.

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За полузащитником следили сразу несколько клубов, но украинец выбрал Дженоа. Малиновский уже прилетел в Геную, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с клубом. Ранее сообщалось, что Марсель отпустит Руслана в аренду на год с правом выкупа за 10 миллионов евро.

Напомним, что Малиновский переехал во Францию в январе 2023 года. За Марсель украинец сыграл в 23 матчах, забив два гола и оформив одну результативную передачу.

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