Руслан Малиновский после короткого вояжа во Францию возвращается в хорошо знакомую Италию.

Дженоа согласовала с Марселем переход 30-летнего украинца, утверждает топ-инсайдер Фабрицио Романо.

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"Грифоны" берут Малиновского в аренду с правом выкупа за 10 млн евро. Хавбек по схожему сценарию переходил в Марсель из Аталанты, но закрепиться на Велодроме не удалось. За полгода полузащитник наиграл 23 матча, оформил 2+1, а затем оказался ненужным новому тренеру провансальцев Марселино.

Напомним, в свое время Андрей Шевченко провел худшие 2 месяца своей тренерской карьеры именно в Дженоа. После этого генуэзцы прошли "очищение" Серией В и в прошлом сезоне добыли возвращение в элиту.

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