В пресс-релизе адвоката Аллегри полностью отрицалась версия событий Вакьяго – ранее журналист заявил, что тренер Ювентуса угрожал ему "оторвать уши" и "набить морду". Также, по словам редактора, Массимилиано назвал его "дерьмовым журналистом".

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По словам адвоката Аллегри, между его клиентом и журналистом произошла перепалка, во время которой оба мужчины оскорбили друг друга. "Любая другая реконструкция событий является ложной", - говорилось в заявлении.

Вакьяго не стал отмалчиваться и ответил. "Инцидент произошел на глазах у нескольких свидетелей, в том числе менеджера, ответственного за трансляцию Лиги Серии А, Мануэле Тигани. Он сделал всё возможное, чтобы успокоить Аллегри. Также весь эпизод видели Габриэлла Равицотти из пресс-службы Ювентуса, как минимум два стюарда Олимпико, представитель полиции и трое журналистов.

Ещё раз повторяю: не было никакой ссоры – только монолог Аллегри. Он кричал на меня, когда я разговаривал по телефону на расстоянии примерно 20 метров. Затем он подошёл ко мне и сказал: "Положи трубку, грёбаный журналист". После этого он принялся мне угрожать, что найдёт меня и оторвёт уши. Аллегри сильно схватил мое правое запястье, несколько раз дернул его, а его голос становился всё громче и громче – это подтвердят свидетели.

Я же ответил ему спокойным тоном: "Успокойся, Макс. Осторожно, ты говоришь сейчас серьёзные вещи. Я надеялся, этот инцидент остался в прошлом и что мне больше никогда не придётся к нему возвращаться", – отметил Вакьяго.

Тем временем прокуратура Итальянской федерации футбола начала расследование этого инцидента.

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