Українець не зміг швидко адаптуватися до чемпіонату Франції, а з новим тренером провансальців Марселіно другого шансу й не буде. Марсель вирішив відпустити Руслана Маліновського в іншу команду.

Маліновський переходить у клуб, де провалився Шевченко – топ-інсайдер розкрив умови трансферу

За півзахисником стежили одразу кілька клубів, але українець обрав Дженоа. Маліновський вже прилетів до Генуї, де пройде медогляд та підпише контракт з клубом. Раніше повідомлялось, що Марсель відпустить Руслана в оренду на рік з правом викупу за 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Маліновський переїхав у Францію в січні 2023 року. За Марсель українець відіграв у 23 матчах, забивши два голи та оформивши одну результативну передачу.

Сенсаційно без ПСЖ – топ-5 команд, за якими варто стежити у Франції