Маліновський завершує повернення в Італію – українець прибув на медогляд у новий клуб
Півзахисник Марселя та збірної України Руслан Маліновський незабаром змінить клубну прописку.
Українець не зміг швидко адаптуватися до чемпіонату Франції, а з новим тренером провансальців Марселіно другого шансу й не буде. Марсель вирішив відпустити Руслана Маліновського в іншу команду.
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За півзахисником стежили одразу кілька клубів, але українець обрав Дженоа. Маліновський вже прилетів до Генуї, де пройде медогляд та підпише контракт з клубом. Раніше повідомлялось, що Марсель відпустить Руслана в оренду на рік з правом викупу за 10 мільйонів євро.
Нагадаємо, що Маліновський переїхав у Францію в січні 2023 року. За Марсель українець відіграв у 23 матчах, забивши два голи та оформивши одну результативну передачу.
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