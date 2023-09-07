Защитник сборной Дании Йоаким Меле, недавно перешедший из Аталанты в Вольфсбург, рассказал неприятные детали о Джан Пьеро Гасперини.

"Причина моего ухода из Аталанты? Это стиль работы Гасперини. Он напоминал диктатуру и был основан на ощущении страха. Ты чувствуешь себя не человеком, а лишь цифрой. Не было никаких отношений с тренером. Никакой свободы.

Аталанта подписала уже второго полузащитника юношеской сборной Украины

Гасперини мог мучить людей странными вещами. В частности, он запрещал мне ездить на тренировку вместе с Расмусом Хейлундом, считая, что по дороге на занятия мы можем шутить и развлекаться. Он ругал нас за это, хотя сам клуб мне позволил возить Расмуса, потому что он не умеет управлять автомобилем.

Не знаю, типичны ли такие вещи для итальянцев, но поэтому ты в итоге становишься злым и уставшим от такого отношения.

В Вольфсбурге все по-другому. Совершенно другая атмосфера. Это то, что я искал. Рад, что оказался здесь", – цитирует Йоакима Меле Tuttosport.

Недавно 26-летний датчанин перешел в Вольфсбург за 12 миллионов евро. Зимой Аталанта отпустила и Руслана Малиновского, у которого, по слухам, тоже были не самые лучшие отношения с итальянским тренером.

Маліновський йде ва-банк – Дженоа готова допомогти заткнути критиків і авансом уже шаленіє від українця