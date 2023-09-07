Копенгаген стал первой датской командой, которая дважды подряд вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Одним из творцов этого достижения является 35-летний Якоб Нееструп.

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В прошлом сезоне Копенгаген вернулся в ЛЧ. Датский флагман впервые с 2016-го прорвался в число сильнейших команд Европы. Однако катастрофический старт "львов" в чемпионате не оставил выбора руководству клуба. Несмотря на значительные успехи на евроарене, главного тренера Йеса Торупа уволили с должности. Наставнику не простили шесть поражений в десяти стартовых матчах чемпионата. При этом Копенгаген успел проиграть в ЛЧ дортмундской Боруссии (0:3) и расписал мировую с Севильей (0:0).

К сожалению, мы не видели развития и стабильности в выступлениях команды в этом сезоне, которых клуб ожидал, – прокомментировал увольнение Торупа председатель правления клуба.

Времени на поиски нового тренера и смену концепции у Копенгагена не было. Поэтому шефы датского гранда пошли по самому простому пути и доверили команду первому ассистенту бывшего тренера – Якобу Нееструпу. Хотя в клубе заверили – руководствовались исключительно профессионализмом нового наставника. "Для меня важно подчеркнуть, что Нееструпа берут на работу не за его историю в Копенгагене, а за его способности и квалификацию. Если бы он работал в другом клубе, он также был бы нашим абсолютным лучшим кандидатом", – объяснил спортивный директор Петер Кристиансен.

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20 сентября 2006 – знаковый день для Якоба Нееструпа. С одной стороны – сбылась его мечта. 18-летний парень только что дебютировал за родной Копенгаген. Он вышел на замену в матче Кубка Дании против Тистеда на старте второго тайма. Однако уже через две минуты дебютант получил тяжелую травму. О том трагическом дебюте сейчас напоминает лишь небольшое фото на сайте Копенгагена и исчерпывающая характеристика "самый удивительный дебют в истории клуба".

Сразу же после игры медицинский отдел успокоил – 18-летний хавбек вылетел всего на несколько недель. Реальность оказалась более жестокой – Нееструп пропустил 8 месяцев! К тренировкам в общей группе Якоб вернулся только в июне следующего года. Он с усмешкой вспоминал тот страшный эпизод:

Я ощутил на себе правильный мужской подкат от двух больших 120-килограммовых парней. Пока я лежал на поле, 5 тысяч зрителей кричали мне "Плакса!" Добро пожаловать в игру, подумал я.

Парню предсказывали хорошее будущее. У него были все данные, чтобы надолго закрепиться в качестве ведущего центрального полузащитника Копенгагена. Нееструп признавался: "Если тренер Столе Стольбаккен захочет использовать меня на флангах или даже в воротах – я готов".

К сожалению, чуда не случилось. Нееструп сыграл за Копенгаген еще дважды. Парень в общей сложности провел 11 минут в двух поединках чемпионата, а дальше попробовал себя в соседних Норвегии и Исландии. В конце концов, травмы победили. Якобу пришлось проститься с карьерой футболиста в 23 года.

Копенгаген помог Нееструпу и вскоре юноша начал работать в клубе в качестве тренера академии. Через несколько лет молодой наставник получил приглашение в штаб Сольбаккена, тренера, в свое время позволившего Якобу дебютировать в профессиональном футболе.

Летом 2019-го Нееструп возглавил Виборг, выступавший во втором датском дивизионе. Первый самостоятельный тренерский опыт оказался удивительно успешным: всего 9 поражений в 52 матчах. В начале 2021-го Нееструп вернулся в родной Копенгаген и принялся помогать Йесу Торупу. В тот момент Виборг лидировал в чемпионате.

Если говорить о стиле футбола Якоба Нееструпа, то стоит отметить – датский специалист является давним поклонником формации 4-3-3. Обычно именно в этом стиле играет современный Копенгаген (с перманентной трансформацией в 4-1-4-1). Еще одна фишка "львов" – агрессивный прессинг и классная игра на стандартах (Копенгаген – один из лидеров лиги по количеству голов после угловых). Важная роль отводится голкиперу Камилю Грабаре, которого защитники часто вовлекают в выход из обороны благодаря лонгболам (на днях поляка подписал Вольфсбург).

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Копенгаген преодолел три раунда квалификации. В шести поединках подопечные Нееструпа ни разу не проиграли, хотя дважды были близки к вылету. Сначала только в серии пенальти прошли пражскую Спарту, а впоследствии с большим трудом обыграли польский Ракув с нашим Владиславом Кочергиным (1:1 и 1:0). Важно то, что "львы" избежали ошибок прошлого сезона и не завалили старт во внутреннем первенстве. После семи туров Копенгаген лидирует в Суперлиге.

Прошлую ЛЧ спасти Нееструпу не удалось. В четырех оставшихся после увольнения Торупа матчах Копенгаген забил лишь один гол. В то же время датчане сумели отобрать очки у Манчестер Сити (0:0) и дортмундской Боруссии (1:1). В этом году у Нееструпа еще более трудная задача. Жребий отправил его команду в группу А к Баварии, Манчестер Юнайтед и Галатарасаю.

"Мы осознаем, что будем противостоять большим клубам. Но это то, ради чего мы играем. Это будет отличный опыт. Мы верим в свои силы и хотим остаться в соревнованиях и после Рождества. Жеребьевка ничего не меняет", – поделился ожиданиями Якоб Нееструп. Впереди его ребят ждет серьезное испытание.