Екс-гравці бергамасків Йоакім Меле та Мері Деміраль поскаржилися на диктаторські методи Гаспа, однак українець раптом став на захист колишнього наставника.

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"Як було в команді Гасперіні? Тяжко, але ми тричі виходили до Ліги Європи та тричі до Ліги чемпіонів.

Звичайно, це складно, але це необхідно, якщо ви хочете досягти мети і виступати на рівні топ-команд. Якщо у вас немає складу вартістю понад 300 мільйонів, ви повинні бути готові фізично і бути сильнішими за інших", – цитує Маліновського Tuttosport.

Нагадаємо, українець відіграв за Аталанту 3,5 року і перейшов у Марсель не в останню чергу через недовіру Гасперіні. Короткий вояж у Францію виявився невдалим, тому хавбек влітку повернувся до Італії, підписавши контракт з Дженоа.

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