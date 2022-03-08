Малиновский забил лучший гол месяца в Серии А – пушка украинца наказала Ювентус
09:05 - Читати українською
Хавбек Аталанты Руслан Малиновский несколько поднял себе настроение индивидуальной наградой.
Данило 90+2’
90+2’ Данило
Украинец победил в голосовании за лучший гол Серии А в феврале.
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Болельщикам понравилась пушка Малиновского в матче 25 тура против Ювентуса (1:1). Фройлер откатил мяч под удар Руслану, а тот с 25 метров влепил своей мощной левой. Мяч в воздухе сменил траекторию, не оставив Щенсны шансов на спасение.
Общая статистика Малиновского в сезоне – 30 матчей, 9 голов и 2 ассиста.
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