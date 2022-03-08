Украинец победил в голосовании за лучший гол Серии А в феврале.

Малиновский претендует на звание лучшего игрока Аталанты в феврале – украинец является одним из фаворитов

Болельщикам понравилась пушка Малиновского в матче 25 тура против Ювентуса (1:1). Фройлер откатил мяч под удар Руслану, а тот с 25 метров влепил своей мощной левой. Мяч в воздухе сменил траекторию, не оставив Щенсны шансов на спасение.

Общая статистика Малиновского в сезоне – 30 матчей, 9 голов и 2 ассиста.

Аталанта во второй раз за сезон проиграла Роме – Малиновский организовал удаление для Мхитаряна