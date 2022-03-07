Полузащитник сборной Украины является одним из номинантов на получение награды как лучший футболист Аталанты по итогам прошлого месяца.

Клуб из Бергамо объявил о начале голосования с целью определения лучшего игрока в феврале. Среди номинантов традиционно оказался и Руслан Малиновский. Отдать свой голос может любой желающий, сообщает официальный сайт бергамасков.

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В течение февраля украинец забил за Аталанту три гола – один в ворота Ювентуса, а еще два в матче Лиги Европы с Олимпиакосом. Именно в этот день Россия начала полномасштабную войну с Украиной, а Руслан после забитого мяча показал футболку в поддержку родной страны.

Всего 28-летний Малиновский в текущем сезоне сыграл 30 матчей, забил 9 голов и отдал 2 ассиста.

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