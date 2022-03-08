Українець переміг у голосуванні за найкращий гол Серії А в лютому.

Маліновський претендує на звання найкращого гравця Аталанти в лютому – українець є одним із фаворитів

Вболівальникам сподобалась гармата Маліновського у матчі 25 туру проти Ювентуса (1:1). Фройлер відкотив м'яч під удар Руслану, а той з 25 метрів вліпив своєю потужною лівою. М'яч у повітрі змінив траекторію, не залишивши Щенсни шансів на порятунок.

Загальна статистика Маліновського у сезоні – 30 матчів, 9 голів та 2 асисти.

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