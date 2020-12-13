Малиновский забил Фиорентине роскошным ударом со штрафного – видео первого гола украинца в сезоне
17:26 - Читати українською
Руслан Малиновский результативно отметил свое возвращение в состав Аталанты.
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Украинец идеально исполнил штрафной удар на 55 минуте матча против Фиорентины.
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Арбитр назначил стандарт на расстоянии 23 метров, и пробить позволили именно Малиновскому. Полузащитник Аталанты обвел стенку, не оставив ни единого шанса голкиперу Фиорентины Дронговски.
Добавим, что Малиновский более месяца не играл за Аталанту из-за коронавируса. Для него это первый гол в сезоне 2020/21 (10 матчей и два ассиста).
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