Украинец идеально исполнил штрафной удар на 55 минуте матча против Фиорентины.

Партнеры Малиновского устроили карнавал – яркое видео из раздевалки Аталанты

Арбитр назначил стандарт на расстоянии 23 метров, и пробить позволили именно Малиновскому. Полузащитник Аталанты обвел стенку, не оставив ни единого шанса голкиперу Фиорентины Дронговски.

Добавим, что Малиновский более месяца не играл за Аталанту из-за коронавируса. Для него это первый гол в сезоне 2020/21 (10 матчей и два ассиста).

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