Українець ідеально виконав штрафний удар на 55 хвилині матчу проти Фіорентини.

Партнери Маліновського влаштували карнавал – яскраве відео із роздягальні Аталанти

Арбітр призначив стандарт на відстані 23 метрів, і пробити дозволили саме Маліновському. Півзахисник Аталанти обкрутив стінку, не залишивши жодного шансу голкіперу Фіорентини Дронговскі.

Додамо, що Маліновський понад місяць не грав за Аталанту через коронавірус. Для нього це дебютний м'яч у сезоні 2020/21 (10 матчів і два асисти).

Реал на шляху Атлетіко до титулу, доленосне дербі Манчестера, надії на камбек Ярмоленка та Маліновського – анонс вікенду