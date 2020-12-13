Футболисты итальянской Аталанты готовы демонстрировать свои таланты не только на футбольном поле.

В соцсетях становится вирусным видео из раздевалки Аталанты. На нем латиноамериканские легионеры команды играют на музыкальных инструментах.

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Свою атмосферу создают колумбийцы Луис Муриэль, Кристиан Ромеро и Хуан Мохика, а также аргентинец Папу Гомес.

Добавим, что в нынешнем сезоне Аталанта после 9 сыгранных матчей набрала всего 14 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. В Лиге чемпионов бергамаски гарантировали себе выход в плей-офф лишь в последнем туре, обыграв Аякс.

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