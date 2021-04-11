Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рассказал о разговоре с наставником сборной Украины Андреем Шевченко перед переходом в Серию А.

"До моего перехода в Аталанту Андрей Шевченко очень хорошо отзывался о клубе и тренера. Он сразу предупредил меня, что чемпионат тяжелый, что здесь играют в другой футбол. В то же время он сказал, что это правильное место для моего прогресса, все в моих ногах", – поделился Малиновский в интервью L'Eco di Bergamo.

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Напомним, украинец перешел к Аталанты с Генка летом 2019 года, сумма трансфера составила 13,6 млн евро. Интересно, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко посоветовал Руслану присоединиться к бергамаскам.

К слову, Малиновский провел в этом сезоне 33 матча в составе Аталанты, записав в свой актив 4 гола и 6 ассистов.

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