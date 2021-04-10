"Уход Гомеса? Я столкнулся с некоторым давлением, так как знал, что люди многого от меня ждут. За первый сезон в Италии я адаптировался и подучил язык. На второй год всегда ждешь шага вперед. Я хотел от себя большего, знал, что могу прогрессировать, и теперь, наконец-то, чувствую себя хорошо", – рассказал Малиновский в интервью L'Eco di Bergamo.

Малиновский признан лучшим игроком марта в Аталанте

Отметим, что Папу Гомес был одной из главных звезд Аталанты, однако покинул клуб из-за конфликта с наставником команды Джан Пьеро Гасперини и перебрался в Севилью.

К слову, Малиновский провел в этом сезоне 33 матча в составе Аталанты, записав в свой актив 4 гола и 6 ассистов.

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