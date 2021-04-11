"До мого переходу в Аталанту Андрій Шевченко дуже добре відгукувався про клуб і тренера. Він відразу попередив мене, що чемпіонат важкий, що тут грають в інший футбол. У той же час він сказав, що це правильне місце для мого прогресу, що все в моїх ногах", – поділився Маліновський в інтерв'ю L'Eco di Bergamo.

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Нагадаємо, українець перейшов до Аталанти з Генка влітку 2019 року, сума трансферу склала 13,6 млн євро. Цікаво, що наставник збірної України Андрій Шевченко порадив Руслану приєднатись до бергамасків.

До слова, Маліновський провів у цьому сезоні 33 матчі у складі Аталанти, записавши до свого активу 4 голи та 6 асистів.

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