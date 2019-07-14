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Малиновский в шаге от Аталанты – президент клуба подтвердил переговоры

09:12 137 Читати українською
Малиновский в шаге от Аталанты – президент клуба подтвердил переговоры
Руслан Малиновский / FOTO: BELGA

Президент Аталанты Антонио Перкасси рассчитывает оформить трансфер хавбека сборной Украины Руслана Малиновского.

"Переход Малиновского возможен. Но мы все же надеемся еще немного сэкономить на этом трансфере", – цитирует Перкасси Tuttomercatoweb.

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Вчера итальянская пресса сообщила, что Аталанта уже согласовала трансфер Малиновского, на которого также претендовала Сампдория. Генк получит за своего полузащитника 13,7 миллиона евро.

Напомним, Аталанта в прошлом сезоне заняла третье место Серии А и завоевала право на выступление в Лиге чемпионов.

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