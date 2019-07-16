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Малиновский официально перешел в Аталанту

17:06 59 Читати українською
Малиновский официально перешел в Аталанту
Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжит карьеру в Италии – затяжная трансферная сага наконец завершилась.

Руслан Малиновский стал игроком итальянской Аталанты, сообщает официальный сайт бергамасков. О деталях соглашения пока не сообщается.

По неофициальной информации, трансфер 26-летнего украинца обойдется Аталанте в 13,7 миллиона евро, а сам Руслан подпишет контракт на 5 лет.

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Спортивный директор итальянского клуба хотел заблокировать трансфер Малиновского, а главный тренер Аталанты считает, что Руслан усилит команду перед стартом в Лиге чемпионов.

На основного хавбека сборной Украины претендовал ряд других европейских клубов, но выбор Малиновского упал на бронзового призера Серии А – Руслан сможет сыграть с Аталантой на групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, что в прошлом сезоне Малиновский стал чемпионом Бельгии в составе Генка, отметившись 16 голами и 16 ассистами во всех турнирах.

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