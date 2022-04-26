Малиновский уже готов играть – Аталанта вернула в заявку украинца, недавно получившего травму
19:33 - Читати українською
Аталанта объявила заявку на перенесенный матч 20-го тура Серии А против Торино.
Лишь неделя понадобилась Малиновскому, чтобы залечить травму колена. Руслан уже полностью восстановился и готов вернуться на футбольное поле.
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Такая возможность у украинца будет уже завтра, 27 апреля, когда Аталанта будет принимать Торино. Малиновский, не игравший против Венеции, вернулся в заявку, сообщает официальный сайт бергамасков.
К слову, в нынешнем сезоне Малиновский провел 37 матчей на клубном уровне, став автором 10 голов и 5 результативных передач.
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