Аталанта объявила заявку на перенесенный матч 20-го тура Серии А против Торино.

Лишь неделя понадобилась Малиновскому, чтобы залечить травму колена. Руслан уже полностью восстановился и готов вернуться на футбольное поле.

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Такая возможность у украинца будет уже завтра, 27 апреля, когда Аталанта будет принимать Торино. Малиновский, не игравший против Венеции, вернулся в заявку, сообщает официальный сайт бергамасков.

К слову, в нынешнем сезоне Малиновский провел 37 матчей на клубном уровне, став автором 10 голов и 5 результативных передач.

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