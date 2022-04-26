У форварда Динамо Владислава Супряги, который на правах аренды выступает за генуэзцев, все еще есть шансы принести киевлянам дополнительную прибыль.

"Итальянцы говорят, что тренер Супрягу хвалит, но не выпускает на поле. Я уверен, что Влад не сыграет в четырех матчах, потому что в его контракте есть пункт, согласно которому, если украинец выйдет в пяти матчах этого сезона, то Динамо получит бонус.

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По моей информации – это 100 тысяч евро. Если говорить серьезно, то со спортивной точки зрения это удивительно. Сампдория играет с двумя форвардами. Это Капуто 1987 года рождения и Квальярелла 1983 года. Когда одному из дедушек нужно отдохнуть, то на поле выходит не Супряга, а игрок, пришедший из Асколи из Серии Б, являющийся номинально хавбеком.

То есть, это не та ситуация, когда ты можешь говорить, что был самым быстрым на тренировках или пробежал какой-то тест лучше всех. Супряга столкнулся с теми же проблемами, которые были у него в Динамо. Это неуверенность в себе, коммуникация. Нужно приспособиться, выучить язык. Куража, который был в первый месяц, недостаточно.

Ситуация с контрактом Супряги такова, что Сампдория может взять его в аренду еще на год, а затем выкупить. Но опции обязательного выкупа там нет. То есть Сампа не будет продлевать его аренду", – сказал журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Супряга только однажды выходил на поле в составе Сампдории, результативными действиями не отличался. Его контракт с итальянцами действует до 30 июня 2022 года. До конца сезона "блучеркяти" в Серии А осталось провести еще четыре поединка.

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