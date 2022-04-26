Маліновський вже готовий грати – Аталанта повернула в заявку українця, який нещодавно отримав травму
19:33 - Читать на русском
Аталанта оголосила заявку на перенесений матч 20-го туру Серії А проти Торіно.
Лише тиждень знадобився Маліновському, щоб залікувати травму коліна. Руслан вже повністю відновився і готовий повернутися на футбольне поле.
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Таку можливість українець матиме вже завтра, 27 квітня, коли Аталанта прийматиме Торіно. Маліновський, який не грав проти Венеції, повернувся до заявки, повідомляє офіційний сайт бергамасків.
До слова, у нинішньому сезоні Маліновський провів 37 матчів на клубному рівні, ставши автором 10 голів та 5 результативних передач.
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