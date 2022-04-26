Аталанта оголосила заявку на перенесений матч 20-го туру Серії А проти Торіно.

Лише тиждень знадобився Маліновському, щоб залікувати травму коліна. Руслан вже повністю відновився і готовий повернутися на футбольне поле.

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Таку можливість українець матиме вже завтра, 27 квітня, коли Аталанта прийматиме Торіно. Маліновський, який не грав проти Венеції, повернувся до заявки, повідомляє офіційний сайт бергамасків.

До слова, у нинішньому сезоні Маліновський провів 37 матчів на клубному рівні, ставши автором 10 голів та 5 результативних передач.

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