Известный судья Джанлука Рокки высказал свое мнение по поводу момента матча между Дженоа и Ювентусом в 16 туре Серии А с участием Руслана Малиновского.

"Грифоны" встречались в пятницу, 15 декабря, с туринской командой. После матча разгорелось несколько споров относительно решений арбитров, которые работали на игре.

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Бурно обсуждался эпизод с Русланом Малиновским, который въехал прямой ногой в соперника. За жестокий фол украинец получил лишь желтую карточку. Бывший арбитр Джанлука Рокки считает, что судья матча допустил "явную ошибку", поскольку Малиновского за грубость нужно было удалить. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

Стоит заметить, что украинский полузащитник за 128 матчей в Серии А лишь раз получал красную карточку. Это было за две желтые. В эпизоде же в игре против Ювентуса, Руслану грозила прямая красная.

Ювентус и Дженоа сыграли вничью 1:1. Команда Руслана Малиновского занимает 14 строчку с 16 баллами, а Ювентус находится на втором месте с 37 очками.

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