Відомий суддя Джанлука Роккі висловив свою думку щодо моменту матчу між Дженоа та Ювентусом у 16 турі Серії А за участю Руслана Маліновського.

"Грифони" зустрічалися в п'ятницю, 15 грудня, з туринською командою. Після матчу розгорілося кілька суперечок щодо рішень арбітрів, які працювали на грі.

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Бурхливо обговорювався епізод з Русланом Маліновським, який в'їхав прямою ногою в суперника. За жорстокий фол українець отримав лише жовту картку. Колишній арбітр Джанлука Роккі вважає, що суддя матчу припустився "явної помилки", оскільки Маліновського за грубощі потрібно було вилучити. Про це пише La Gazzetta dello Sport.

Варто зауважити, що український півзахисник за 128 матчів у Серії А лише раз отримував червону картку. Це було за дві жовті. В епізоді ж в грі проти Ювентуса, Руслану вперше після переїзду в Італію загрожувала пряма червона.

Нагадаємо, що Ювентус та Дженоа зіграли внічию 1:1. Команда Руслана Маліновського посідає 14 сходинку з 16 балами, а Ювентус перебуває на другому місці з 37 очками.

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