Рома установила контракты с Гудмундссоном, информирует Calciomercato.com. Маловероятно, что сделка состоится без квалификации команды в Лигу чемпионов, но генеральный менеджер римлян уже начал запрашивать информацию, чтобы обойти в гонке за игрока Ювентус и Наполи.

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Дженоа оценивает исландца в 20 млн евро и намерена вести переговоры о продаже игрока только летом. Не так давно Альберт продлил контракт с "Грифонами" до лета 2027 года. Он является лучшим бомбардиром Дженоа в этом сезоне – на его счету 8 голов в 16 матчах во всех турнирах.

Недавно Гудмундссон заявил, что хотел бы повторить футбольный путь своего прадеда – первого в истории Исландии профессионального футболиста, который поиграл за Милан и Арсенал.

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