Малиновский: Тренер давал мне уверенность, делаю все, что он скажет
Хавбек Аталанты Руслан Малиновский оценил свою форму на старте сезона.
"Сейчас чувствую себя лучше. Даже учитывая операцию по удалению грыжи перед сезоном, из-за которой пропустил подготовку. Тренер давал мне уверенность, давая постоянно играть. Много готовлюсь в физическом плане, так как немного отстал.
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В Аталанте нелегко поддерживать высокую результативность, потому что играть здесь – не просто прогулка в парке. Нужно быть гибким и нельзя ограничивать себя футболом, к которому ты привык.
Делаю то, что тренер говорит мне. Если нужно сыграть защитника – нет проблем", – цитирует Малиновского Eco Di Bergamo.
Напомним, Руслан не попал в заявку сборной Украины на октябрьские матчи из-за конфликта с наставником "сине-желтых" Александром Петраковым.
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