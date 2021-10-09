"Сейчас чувствую себя лучше. Даже учитывая операцию по удалению грыжи перед сезоном, из-за которой пропустил подготовку. Тренер давал мне уверенность, давая постоянно играть. Много готовлюсь в физическом плане, так как немного отстал.

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В Аталанте нелегко поддерживать высокую результативность, потому что играть здесь – не просто прогулка в парке. Нужно быть гибким и нельзя ограничивать себя футболом, к которому ты привык.

Делаю то, что тренер говорит мне. Если нужно сыграть защитника – нет проблем", – цитирует Малиновского Eco Di Bergamo.

Напомним, Руслан не попал в заявку сборной Украины на октябрьские матчи из-за конфликта с наставником "сине-желтых" Александром Петраковым.

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