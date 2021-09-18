Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский не получил вызов в сборную Украины от Александра Петракова. Эмоциональная реакция известных экспертов – уже на "Футбол 24".

Назначение Александра Петракова было призвано погасить пожар, возникший после неожиданного прощания УАФ с Андреем Шевченко и его штабом. От первых матчей мало кто ждал чуда, но чемпион мира со сборной U-20 сумел выстоять. Однако с коммуникацией – провал. Петраков публично "наехал" на Малиновского.

Без Малиновского и с неожиданностями: Петраков объявил состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022

Руслан демократически воспринял первые несколько заявлений, но впоследствии не выдержал. Заявление хавбека Аталанты оставила немало вопросов к главному тренеру сборной. В ближайшее время, очевидно, отвечать на них он не планирует. Малиновский не получил вызов на октябрьские матчи. Это точно не травма, потому что на игру с Салернитаной украинец заявлен. Такое решение Петракова стало настоящим шоком для многих болельщиков сборной и футбольных экспертов.

Комментатор Виктор Вацко констатирует, что Петраков свою ставку сделал. Однако на кону не только амбиции специалиста, но и судьба сборной Украины.

Шеф-редактор Футбол24 Олег Бабий не скрывал своих эмоций. Похоже, для него уже очевиден итог квалификации на ЧМ-2022.

Журналист Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко убежден, что ситуация с Малиновским – это лакмусовая бумажка, которая наглядно демонстрирует уровень квалификации Петракова. Зинченко тоже есть чего опасаться...

Alex Gramm также считает, что у Зинченко похожая тактическая проблема. Однако, мы должны с пониманием отнестись к решению Петракова. Оно ведь аргументировано.

Эксперт по итальянскому футболу Юрий Шевченко отмечает, что Малиновский правильно отреагировал на критику после сентябрьского сбора, но перспективам в сборной это не помогло.

Журналист и комментатор FootballHub Александр Золотогорский не понимает, чем Булеца больше заслуживает на вызов в сборную. Отсутствие Малиновского для него – "это выстрел себе в ногу".

Блогер YouTube-проекта трендец Дмитрий Поворознюк нашел ответ, был ли на самом деле конфликт между тренером и игроком, а также предлагает выход из ситуации.

Обозреватель Tribuna.com Александр Сажко решил воздержаться от поспешных выводов. Для него ключевым станет результат.