"Первое место в группе Лиги чемпионов? Цель – пройти в следующий раунд, и мы знаем, что это непросто, особенно в самом престижном европейском турнире. Вопрос, кому достанутся путевки в 1/8 финала, остается открытым для всех команд.

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Противостояние с Манчестер Юнайтед с Роналду в составе? Это будут два очень тяжелых матча, мы надеемся забрать очки в этом двухматчевом противостоянии", – цитирует Малиновского TuttoAtalanta со ссылкой на L'Eco di Bergamo.

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К слову, Аталанта украинца попала в одну группу с Манчестер Юнайтед, Вильярреалом и Янг Бойз. Сейчас бергамаски являются лидерами группы F с 4 очками в активе.

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