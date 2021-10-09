"Зараз почуваюсь краще. Навіть з огляду на операцію з видалення грижі перед сезоном, через яку пропустив підготовку. Тренер давав мені впевненість, даючи постійно грати. Багато готуюся в фізичному плані, тому що трохи відстав.

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В Аталанті нелегко підтримувати високу результативність, тому що грати тут – не просто прогулянка в парку. Потрібно бути гнучким і не можна обмежувати себе футболом, до якого ти звик.

Роблю те, що тренер говорить мені. Якщо потрібно зіграти захисника – немає проблем", – цитує Маліновського Eco Di Bergamo.

Нагадаємо, Руслан не потрапив до заявки збірної України на жовтневі матчі через конфлікт із наставником "синьо-жовтих" Олександром Петраковим.

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