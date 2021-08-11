Товарищеский матч

Аталанта – Алессандрия – 7:1

Голы: Скалвини, 13, Иличич, 20, 44, Пашалич, 30, Муриель, 51, Госенс, 56, Толои, 82 – Арриджини, 43

Соперником бергамасков стала Алессандрия, которая пробилась в Серию В. Спарринг превратился для подопечных Гасперини на легкую прогулку. Уже к перерыву Аталанта отгрузила 4 гола, на которые ответил одинокий удар Арриджини.

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Во второй половине "богиня" быстренько забила еще дважды, и Гасперини начал проводить массовые замены. На 59-й минуте появился Руслан Малиновский, который пропустил почти всю подготовку из-за операции. Седьмой гол Аталанты прошел без прямого участия украинца. Сапата сбросил мяч на защитника Толои, а тот без проблем поразил ворота.

Добавим, что официальный сезон для Аталанты начнется 21 августа матчем Серии А против Торино.

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