Його знову і знову відправляли на вихід, але марно. Схоже, що Ярмоленко допрацює контракт у Вест Хемі до кінця, а Девід Мойєс змушений буде вирішувати проблему найбільш високооплачуваного гравця "молотів", якому пророкують роль запасного. Авторитетний The Athletic напередодні знову підтвердив сумні новини для лондонського клубу: жодних пропозицій щодо 31-річного українця цього літа не надійшло. Після цього ми побачили стартовий склад Вест Хема у матчі за Betway Cup, який до болю нагадує основу. І саме з Ярмолою, а не Бовеном, який феєрив у попередніх спарингах, роздаючи асисти та голи. Андрій доволі активно відіграв 63 хвилини, поступившись місцем на полі згаданому Джарроду.

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Хоча головну погоду робили інші. Форналс, Антоніо та особливо Бенрама. Усі вони довше за учасників Євро-2020 готуються до старту АПЛ 2021/22, тож кращий тонус не дивує. Сподобався і Цоуфал. Правий захисник збірної Чехії загострював на фланзі Ярмоленка, змушуючи останнього зміщуватися у центр. Подібні дії розкритикували фанати ВХЮ. Мовляв, іноді Андрій просто "налазив" на Антоніо. Утім, давав український вінгер і ширину. В одному з моментів класно відкрився, отримав пас від Форналса і міг відзначитися. Ярмоленко схопився за голову, адже його пас/удар у підсумку не пройшов, хоча момент таки завершився пострілом партнера.

Відзначимо, що Аталанта грала без травмованого Маліновського та Коваленка, близького до Спеції. Водночас на більшості позицій команда Гасперіні також постала бойовим складом, дещо оновленим через втрату основних воротаря і центрбека, які перебралися в Тоттенхем. Відтак оцінки гри Ярмоленка загалом можна вважати оптимістичними. Профільний портал Football.London виписав екс-динамівцю 6 балів, стільки ж ще у 9 гравців, зокрема, його головного конкурента (Бовена). "Виглядав яскраво, поступово втомлювався все більше, і це зрозуміло. Кілька небезпечних прострілів і зміщення під ліву ногу. Ярмоленко ніби привніс трохи своєї форми зі збірної України у клуб.

Він повернувся вперше після Євро-2020 разом з трьома ключовими персонами. Майбутнє Андрія в найбільшому тумані. Це одна з тих ситуацій, за якою ми будемо стежити протягом усіх 3 тижнів до кінця трансферного вікна. Якщо вдасться втримати фізичну форму та уникнути травми, то 31-річний півзахисник цілком може принести користь, враховуючи його європейський досвід. Але й продаж гравця з величезним окладом допоможе розвантажити зарплатну відомість і не стане ударом для Мойєса та його планів. Є думка, що тренер даватиме йому зараз достатньо часу, аби зробити Ярмоленка більш привабливим для потенційних покупців. Хоча завжди існує і ризик отримати нову травму".

Вищі бали від журналістів отримали 7 лондонців. Офіційний сайт Вест Хема відзначив активність Ярмоленка, ривки якого шукали і могли використати партнери. Наш гравець отримав компліменти за різкість, яка дозволяла відбирати м'ячі у фінальній третині поля. Андрій егоїзмом не страждав і відповідав своїми цікавими ходами. Але в одному з епізодів українцю дісталося: "Ярма взявся виконати кутовий, і це все, що мені є сказати про момент, який завершується ударом від воріт".

Today’s impulsive buy… fish



All named after WHU players… Rice, Soucek, Coufal and Yarmolenko ️ pic.twitter.com/3qhNnZsILg — Chlo Andrew C.A (@chloeandrew03) August 8, 2021

Після матчу з Аталантою один з фанатів не втримався від імпульсивної покупки. Придбавши кількох рибок, назвав їх на честь Ярмоленка, його чеських товаришів і фіналіста Євро-2020 Райса.

Yarmolenko and Diop were very good yesterday Ik some fans won’t like to hear that — West Ham World (@_westhamworld) August 8, 2021

"Ярмоленко і Діоп вчора відіграли дуже добре. Хай навіть деякі фанати не хочуть цього чути".

"Єдиним гравцем, який підвів сьогодні, був Ярмоленко?" – запитує фанати Вест Хема з 30-річним стажем. Інший вірний вболівальник парирує: "Чесно кажучи, Він почав, як поїзд. Просто не втримав заданого темпу". Довелося визнати, не все так погано, як звикли оцінювати прихильники лондонського клубу: "Так, це дещо занадто строга оцінка. Гадаю, вимоги Мойєса до своїх вінгерів викладатися до сьомого поту шкодять йому. Не впевнений, що він гравець такого типу!"

Better than expected. He isn’t good but I won’t cry if he stays. — BaptisteSZN (@BaptisteAdmirer) August 7, 2021

"Думки щодо Ярмоленка? Зіграв краще, ніж очікувалося. Недостатньо хороший, але я не плакатиму, якщо він залишиться.

Post West Ham thoughts:



Benrahma looks the part.

Antonio is crucial.

Fornals will have a big season.

Coventry has potential.

Yarmolenko is still a bum.

The squad looks 3/4 players short.



CF, CB, CM & AM. In that order. #whufc — Tom Rennie (@thomasjrennie) August 7, 2021

Отримала відгук і дуже критична оцінка оглядача Talk Sport: "Ярмоленко досі виглядає ні на що не придатним".

Does Yarmolenko know how to run or?



Swear he did it for Ukraine..... — Jack (@Jackcoyi) August 7, 2021

"Чи знає Ярмоленко, що таке ривок? Присягаюся, він робив їх у матчах за Україну".

Yarmolenko for Yarmolenko for

Ukraine West Ham pic.twitter.com/l9Zf328xVW — Moyes Boy (@Moyes_Boy) August 7, 2021

Після конфузу з кутовим, а також у ситуації, коли надто довго підбирав під ліву ногу і втратив час у воротарському, багато хто задавався питанням: як Андрій може бути настільки різним за якістю виконання гравцем у Вест Хемі та збірній України. За виступи в національній команді його навіть порівняли із самим Луїшем Фігу.

Yarmolenko looking good and Benrahma pic.twitter.com/FHhpQfKJ0e — George (@whugeorge_) August 7, 2021

На передматчевій розминці все було значно краще і технічніше.

Однією з головних проблем Мойєса залишається позиція нападника. На цю позицію йому досі не підписали нікого за 2 роки. Вест Хем приглядався до Онуачу, який поклав гол Шахтарю в недавньому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. Однак екс-наставник Манчестер Юнайтед хоче бачити на вістрі універсальнішого, менш залежного від пасів гравця. Десь такого профілю, як Антоніо – здатного зіграти з глибини, протягнути м'яч самотужки. Під цей опис міг би підійти і Ярмоленко. Зараз у Вест Хема в 4 рази більше воротарів, ніж форвардів. Якщо до 31 серпня нічого не зміниться, капітан збірної України отримає змогу конкурувати на двох позиціях. Одна проблема: і Майкл, і Андрій доволі травматичні футболісти, які регулярно пропускають значні ігрові відрізки.

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