Коваленко уже провел первую тренировку в составе Специи
Украинский полузащитник Виктор Коваленко начал подготовку к новому сезону Серии А.
Вчера после обеда Специя объявила о переходе Коваленко, а уже вечером 25-летний украинец был на тренировке команды.
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К слову, в межсезонье "орлята" сменили наставника – вместо Винченцо Итальяно, который возглавил Фиорентину, главным тренером стал Тьягу Мотта. Специя вынуждена готовиться только на тренировках. Команда еще не сыграла ни одного спарринга из-за вспышки коронавируса в расположение клуба.
Напомним, Виктор Коваленко прошлой зимой перебрался в Аталанту, но не сумел поразить Джан Пьеро Гасперини. Украинец участвовал в летних товарищеских матчах бергамасков и даже забил свой дебютный гол, но следующий сезон проведет в Специи на правах аренды.
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