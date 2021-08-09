Вчера после обеда Специя объявила о переходе Коваленко, а уже вечером 25-летний украинец был на тренировке команды.

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К слову, в межсезонье "орлята" сменили наставника – вместо Винченцо Итальяно, который возглавил Фиорентину, главным тренером стал Тьягу Мотта. Специя вынуждена готовиться только на тренировках. Команда еще не сыграла ни одного спарринга из-за вспышки коронавируса в расположение клуба.

Напомним, Виктор Коваленко прошлой зимой перебрался в Аталанту, но не сумел поразить Джан Пьеро Гасперини. Украинец участвовал в летних товарищеских матчах бергамасков и даже забил свой дебютный гол, но следующий сезон проведет в Специи на правах аренды.

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