Маліновський зіграв перший матч після операції – Аталанта розтрощила суперника з рахунком 7:1
Хавбек Аталанти Руслан Маліновський вперше вийшов на поле після видалення грижі живота.
Товариський матч
Аталанта – Алессандрія – 7:1
Голи: Скалвіні, 13, Ілічіч, 20, 44, Пашаліч, 30, Мурієль, 51, Госенс, 56, Толої, 82 – Арріджіні, 43
Суперником бергамасків стала Алессандрія, яка пробилася в Серію В. Спаринг перетворився для підопічних Гасперіні на легку прогулянку. Вже до перерви Аталанта відвантажила 4 голи, на які відповів самотній удар Арріджіні.
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У другій половині "богиня" хутенько забила ще двічі, і Гасперіні почав проводити масові заміни. На 59-й хвилині з'явився Руслан Маліновський, який пропустив майже всю підготовку через операцію. Сьомий гол Аталанти відбувся без прямої участі українця. Сапата скинув м'яч на захисника Толої, а той без проблем вразив ворота.
Додамо, що офіційний сезон для Аталанти розпочнеться 21 серпня матчем Серії А проти Торіно.
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