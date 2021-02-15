Украинский полузащитник бергамской Аталанты Руслан Малиновский стал победителем в номинации "Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом".

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27-летний игрок уверенно опередил своих четырех конкурентов, среди которых были Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Роман Яремчук (Гент, Бельгия) и Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия). К слову, в этой номинации экспертный совет УАФ только отобрала 5 номинантов, а победителя определяли болельщики путем голосования в соцсетях.

Напомним, Малиновский выступает за Аталанту с 2019 года. В текущем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. После 22-х туров Серии А "Богиня" занимает в турнирной таблице шестое место, имея в своем активе 40 очков.

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