Аталанта в течение последнего месяца переживала падение результатов – одна победа в пяти турах. В минувший уик-энд парни Гасперини вообще упустили победу после 3:0. Реабилитироваться удалось лишь в Кубке Италии, где бергамаски без Малиновского переиграли Наполи и вышли в финал. Сегодня в соперниках был Кальяри, который оказался в зоне вылета, но зимой солидно усилился.

Воинственные сардинцы сразу попытались показать, кто хозяин поля. Аталанта поплыла под агрессивным прессингом Кальяри – гости не могли пройти с мячом на чужую половину и много ошибались. Наингголан и Ко в то же время строили хорошие размашистые атаки. Аталанта едва не пропустила быстрый гол, когда Джимшити попал в каркас собственных ворот.

Бергамаски за первую четверть поединка лишь раз прорвались в штрафную, когда Гозенс завершил выпад слабым неточным ударом. Еще был момент у Джимшити (албанец с углового остро пробил головой), но у Аталанты возникли огромные проблемы с креативом. Правда, "богиня" хотя бы нашла ключи к прессингу Кальяри и могла спокойно контролировать мяч.

Ближе к перерыву игра погрязла в центре поля – команды словно забыли о воротах. Минимум рисков, минимум моментов. Грамотно работала оборона и тех, и других. Особенно стоит отметить Ромеро, который выключил из игры Жоао Педро. За первый тайм соперники на двоих нанесли 3 удара, ни один из которых не полетел в створ.

Замены напрашивались, особенно в полузащите Аталанты. Если на флангах бергамаски имели преимущество, то центр поля проиграли напрочь. Пашалич потерялся, а Пессина регулярно ошибался – именно их и сняли. В дебюте второго тайма хотелось увидеть Руслана Малиновского или Виктора Коваленко – украинцы начали игру в запасе. Однако Гасперини решил иначе и выпустил де Рона с Миранчуком.

После перерыва игра активизировалась, но опять стартовал лучше Кальяри. Прекрасные возможности имели Педро и Нандес – удар первого заблокировали, а выстрел второго потянул голкипер. Впрочем, замены действительно улучшили комбинационный футбол Аталанты. Гостям удалось закрепиться на чужой половине и провести ряд осмысленных атак. Вот только без ударов.

Джан Пьеро Гасперини продолжал делать замены (вышел Муриэль), а Малиновский и Коваленко продолжали сидеть на скамейке запасных. С Виктором все понятно – он проходит базовую адаптацию перед дебютом. А вот игнорирование Руслана во втором матче подряд настораживало. С другой стороны, тренер уже освежил почти всю линию атаки, а Сапата (единственный, кто остался из стартового состава) генерировал остроту.

Колумбиец выделялся на фоне команды: нанес три удара, один из которых прилетел в перекладину. На 85-й минуте Малиновский все же заменил Сапату. И оперативно включился в матч. Украинец пришел с мячом на фланг, заработал там штрафной и сам его исполнил – мощный удар с почти нулевого угла! Кальяри спасся, но подарил Руслану еще пару угловых.

Статистика Малиновского против Кальяри:

Аталанта все же забила победный гол, когда Муриэль получил пас от Миранчука, проскочил мимо двух оппонентов и поразил ворота. Россиянин и сам мог забивать, но не реализовал выход один на один. На последних секундах Кальяри заработал пенальти (Ругани упал после столкновения с де Роном), однако VAR помог отменить это ошибочное решение. Аталанта выиграла, набрала 40 очков и приблизилась к зоне Лиги чемпионов. Через неделю – матч с Наполи, затем – Реал в 1/8 ЛЧ.

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