Український півзахисник бергамської Аталанти Руслан Маліновський став переможцем у номінації "Найкращий футболіст-легіонер, який грає за кордоном".

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27-річний гравець впевнено випередив своїх чотирьох конкурентів, серед яких були: Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Роман Яремчук (Гент, Бельгія) та Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія). До слова, у цій номінації експертна рада УАФ лише відібрала 5 номінантів, а переможця визначали вболівальники шляхом голосування у соцмережах.

Нагадаємо, Маліновський виступає за Аталанту з 2019 року. У поточному сезоні він провів 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив два голи і віддав три результативні передачі. Після 22-х турів Серії А "Богиня" посідає у турнірній таблиці шосту сходинку, маючи у своєму активі 40 очок.

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