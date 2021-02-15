Полузащитник Шахтера Тайсон признан победителем в номинации "Лучший легионер, играющий в Украине" на церемонии "Футбольные звезды Украины-2020".

Реброва признали лучшим украинским тренером-легионером

33-летний игрок опередил своего партнера по команде Манора Соломона (Израиль) и новоиспеченного форварда луганской Зари Захедитабара Шахаба (Иран), который прошлый год провел в донецком Олимпике.

Напомним, в текущем сезоне бразилец провел в футболке "горняков" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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