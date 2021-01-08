Интер обратил внимание на украинца, который не получает много игрового времени в составе Аталанты. Наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини предпочитает Руслану хавбека Маттео Пессину.

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По информации Interlive.it, переход может состояться только после продажи Кристиана Эриксена. Отмечается, что Малиновского планируют арендовать с правом выкупа. Интересно, что об интересе Интера к украинцу сообщается уже не впервые.

К слову, в нынешнем розыгрыше итальянского первенства Малиновский провел 13 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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