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Малиновский с Аталантой дадут рестарт серии А – чемпионат Италии вернется раньше, чем ожидалось

20:47 44 Читати українською
Малиновский с Аталантой дадут рестарт серии А – чемпионат Италии вернется раньше, чем ожидалось
Руслан Малиновский в составе Аталанты / официальный сайт клуба

Первым поединком чемпионата Италии после вынужденного перерыва станет противостояние Аталанты и Сассуоло.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявлял, что соревнования в Серии А возобновятся 20 июня. Теперь же стало известно, что первый матч будет сыгран на день раньше – 19 июня Аталанта примет Сассуоло в перенесенном матче 26 тура, сообщает Sky Sport Italia.

Символично, что поединок пройдет в Бергамо – городе, который больше всего пострадал от пандемии COVID-19. На следующий день – 20 июня – пройдут еще 3 поединка, которые завершат программу 26 тура. Интер примет Сампдорию, Торино – Парму, а Верона сыграет с Кальяри.

Также будут сыграны раньше и матчи Кубка Италии – полуфиналы пройдут 13 и 14 июня, а уже 17 числа станет известен обладатель трофея.

Напомним, после 26-ти туров Серии А лидирует Ювентус, который опережает Лацио на 1 пункт. Аталанта Руслана Малиновского занимает 4 место.

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Теги
Италия коронавирус Сассуоло Сассуоло Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта
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