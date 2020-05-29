Малиновский с Аталантой дадут рестарт серии А – чемпионат Италии вернется раньше, чем ожидалось

Первым поединком чемпионата Италии после вынужденного перерыва станет противостояние Аталанты и Сассуоло.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявлял, что соревнования в Серии А возобновятся 20 июня. Теперь же стало известно, что первый матч будет сыгран на день раньше – 19 июня Аталанта примет Сассуоло в перенесенном матче 26 тура, сообщает Sky Sport Italia.

Символично, что поединок пройдет в Бергамо – городе, который больше всего пострадал от пандемии COVID-19. На следующий день – 20 июня – пройдут еще 3 поединка, которые завершат программу 26 тура. Интер примет Сампдорию, Торино – Парму, а Верона сыграет с Кальяри.

Также будут сыграны раньше и матчи Кубка Италии – полуфиналы пройдут 13 и 14 июня, а уже 17 числа станет известен обладатель трофея.

Напомним, после 26-ти туров Серии А лидирует Ювентус, который опережает Лацио на 1 пункт. Аталанта Руслана Малиновского занимает 4 место.

Прогулянка для Баварії та Борусії Д, Ребров проти "зачарованого Пушкаша" і столичний тест Вернидуба – топ-матчі вікенду