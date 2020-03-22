Малиновский оказался в эпицентре ужаса – коронавирус полностью парализовал Бергамо

Полузащитнику сборной Украины не позавидуешь – он и его семья находятся в пока что самом опасном городе Италии.

Пандемия COVID-19 продолжает наводить ужас на Италию. Лишь в регионе Ломбардия за минувшие сутки от опасной болезни умерли более 500 человек. Общее количество жертв коронавируса только в этой административной единице уже составляет почти 4 тысячи. К сожалению, это еще далеко не конец – в больницах остаются более 9 тысяч человек с серьезными симптомами болезни, среди них – более тысячи в тяжелом состоянии в реанимации. Дошло до того, что в больницах вынуждены выбирать, кому оказывать помощь, поскольку необходимого оборудования для всех не хватает.

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Что сейчас переживают Руслан Малиновский вместе с женой и дочерью, проживающие в Бергамо и находятся в изоляции, – трудно даже представить. Одно из красивейших городов Италии за несколько недель превратился в эпицентр настоящего ужаса. Именно Бергамо из всех населенных пунктов Италии больше всего пострадал от COVID-19. Местный крематорий может принять только 25 тел в сутки при условии круглосуточного режима работы. Хоронить людей на кладбищах запретили, поэтому тела умерших вынуждены вывозить на сжигание в другие города – жуткие кадры с грузовиками, которые вывозят гроба, облетели весь мир.

This is how bad the #coronavirus situation has become in Bergamo. Military trucks take 60 caskets to other towns because the crematorium is overloaded. 93 people in Bergamo alone died over the last 24 hours. 533 here since the crisis started. pic.twitter.com/gjB31dCdem — footballitalia (@footballitalia) March 19, 2020

Еще совсем недавно здесь ежедневно приземлялись десятки самолетов, улицы были переполнены туристами, а местные жители спокойно наслаждались жизнью. Теперь в городе царит тишина – изредка пройдет случайный прохожий, практически все учреждения закрыты, в магазины пускают группами по 2-3 человека, а улочки города пугают безлюдностью. Банальный поход в супермаркет стал настоящим квестом – нужно взять разрешение на выход на улицу (без него можно получить штраф в несколько сотен евро), одеть маску и перчатки, отстоять на улице очередь, чтобы зайти внутрь, продезинфицировать руки и корзину для продуктов, не приближаться к другим покупателям.

Некролог в местных газетах раньше занимал одну-две страницы, теперь это количество возросло до 9-10. Местные больницы переполнены, люди лежат даже в коридорах, а врачи работают, подвергая себя смертельной опасности – некоторые из них вынуждены обходиться без элементарных перчаток и масок, которых банально не хватает для всех.

Ситуация дошла до того, что некоторые врачи отказываются сдавать тест на коронавирус, поскольку не хотят быть изолированными. Медиков катастрофически не хватает, поэтому сотрудники больниц не так часто имеют возможность попасть в родной дом и обнять своих близких. "Хуже всего в этой ситуации – видеть людей, которые умирают в одиночестве, поскольку посещение инфицированных строго запрещено. Мы – последние люди, которых они видят перед смертью. Это большая трагедия", – рассказал один из врачей в комментарии ANSA.

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Федерика Перкасси – дочь президента Аталанты – в соцсетях организовывает специальную молитву, которая запланирована на 23 марта. "С 11:45 до 12:00 посмотрите из дома на улицу и найдите слова благодарности для тех, кто борется с этой болезнью. Подумайте о тех, кто не устоял перед эпидемией, а также о тех, кто потерял близких и любимых людей. Сделайте глубокий вдох и предложите его тем, кто в последний раз выдохнул в одиночестве. Давай, наше Бергамо, пожалуйста. Для Бергамо, целой Италии. Бергамо, которое никогда не сдается", – написала дочь Антонио Перкасси.

Последние события свидетельствуют о том, что наша вроде бы довольно благополучная жизнь – не более, чем иллюзия. Еще вчера люди планировали летний отпуск, нервничали из-за опоздания на работу, а сегодня не могут поехать в другой конец города и вынуждены стоять в очереди не в кассе, а на входе в магазин. Буквально за 2-3 недели в Бергамо вымерли целые семьи, но некоторые до сих пор считают эту болезнь фейком – среди таких людей оказался даже один бывший игрок сборной Украины.

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