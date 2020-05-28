Серия А официально получила дату возобновления чемпионата

Италия не хочет отставать от других топ-лиг Европы, приближающихся к первым матчам после паузы.

Министр спорта Винченцо Спадафора, клубы и лига во время видеоконференции договорились о возобновлении сезона.

Болонья проводит дополнительные тесты на коронавирус

Серия А стартует 20 июня, а полуфиналы Кубка несколько раньше – 13 и 17 июня. Более детальный график будет опубликован позже, все команды обязались соблюдать правила безопасности – пустые трибуны, регулярное тестирование игроков и тому подобное.

Напомним, немецкая Бундеслига уже успела провести два тура после паузы, АПЛ готова возобновить сезон 17 июня.

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