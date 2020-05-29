Маліновський з Аталантою дадуть рестарт Серії А – чемпіонат Італії повернеться раніше, ніж очікувалося

Першим поєдинком чемпіонату Італії після вимушеної перерви стане протистояння Аталанти та Сассуоло.

Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора заявляв, що змагання у Серії А поновляться 20 червня. Тепер же стало відомо, що перший матч буде зіграний на день раніше – 19 червня Аталанта прийме Сассуоло в перенесеному матчі 26 туру, повідомляє Sky Sport Italia.

Символічно, що поєдинок пройде в Бергамо – місті, яке найбільше постраждало від пандемії COVID-19. Наступного дня – 20 червня – пройдуть ще 3 поєдинки, які завершать програму 26 туру. Інтер прийме Сампдорію, Торіно – Парму, а Верона зіграє з Кальярі.

Також будуть зіграні швидше і матчі Кубка Італії – півфінали пройдуть 13 та 14 червня, а вже 17 числа стане відомий володар трофею.

Нагадаємо, після 26-ти турів Серії А лідирує Ювентус, який випереджає Лаціо на 1 пункт. Аталанта Руслана Маліновського посідає 4 місце.

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