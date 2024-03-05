Украинский легионер "грифонов" третий раз подряд не попал в стартовый состав, но вчера вообще на поле так и не вышел. Это случилось с Малиновским лишь во второй раз в нынешнем сезоне (первый был еще в сентябре). Джилардино решил, что Жуниор Мессиас лучше поможет воплотить тактический план.

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"Наша система пластична. Мы можем менять подход в зависимости от используемых игроков. С Мессиасом или Гудмундссоном в роли меццалы крайние защитники двигают фланги и быстро отбирают мяч. Это более атакующая интерпретация системы. Намерение заключается в том, чтобы высоко прессинговать, перекрывать пространство, сыграть смело и создать проблемы сопернику. Думаю, это то, что я видел во втором тайме", – цитирует Джилардино Genova24.

К слову, в нынешнем сезоне Малиновский сыграл за Дженоа 25 матчей (3 гола, 2 ассиста), а в активе Мессиаса 13 матчей (1 гол). Интересно, что в своих предыдущих командах оба игрока выполняли другие роли, но Альберто Джилардино решил использовать их в центре поля.

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