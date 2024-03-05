"Змеи" в первом тайме добыли комфортное преимущество в два мяча. После перерыва Дженоа смогла один отыграть, но этого было мало, чтобы зацепиться за очки. В конце концов, оказалось, что победный гол Интера был несправедливым.

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На 36-й минуте Джованни Айрольди назначил пенальти за якобы фол Френдрупа против Николо Бареллы. Алексис Санчес уверенно пробил с 11 метров. Однако этого не должно было произойти. Сомнения в решении арбитра возникли даже у бригады VAR, но главный арбитр оставил свое решение без изменений.

Интересно, что Айрольди не показал Френдрупу желтую карточку, которая для него стала бы второй. Главная же проблема, что пенальти там вообще не было. Игрок Дженоа заблокировал мяч, именно поэтому после удара Бареллы он полетел за пределы поля, а не в ближний угол ворот. Ради справедливости заметим, что кадры VAR, показанные Айрольди, не включали ракурс из-за ворот, где очень четко видно, что Френдруп сыграл в мяч.