Український легіонер "грифонів" втретє поспіль не потрапив до стартового складу, але вчора взагалі на поле так і не вийшов. Це трапилося з Маліновським лише вдруге в нинішньому сезоні (перший був ще у вересні). Джилардіно вирішив, що Жуніор Мессіас краще допоможе втілити тактичний план.

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"Наша система пластична. Ми можемо змінювати підхід залежно від використовуваних гравців. З Мессіасом або Ґудмундссоном у ролі меццали крайні захисники рухають фланги та швидко відбирають м’яч. Це більш атакувальна інтерпретація системи. Намір полягає в тому, щоб високо пресингувати, перекривати простір, зіграти сміливо і створити проблеми супернику. Думаю, це те, що я бачив у другому таймі", – цитує Джилардіно Genova24.

До слова, у нинішньому сезоні Маліновський зіграв за Дженоа 25 матчів (3 голи, 2 асисти), а в активі Мессіаса 13 матчів (1 гол). Цікаво, що у своїх попередніх командах обидва гравці виконували інші ролі, але Альберто Джилардіно вирішив використовувати їх у центрі поля.

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